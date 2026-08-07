$!Servicios Públicos en Rosario atribuye a una falta de conciencia basura que termina en laguna del Iguanero

EL ROSARIO._ Una falta de conciencia ciudadana se refleja tras los trabajos de extracción de basura en la laguna del Iguanero que se han extendido por 10 días, indicó el director de Servicios Públicos, Juan Francisco Raygoza.

“Es por que la gente no tiene conciencia pues, sigue arrojando las basuras a las calles; entonces pues exhortamos a la ciudad a que nos apoye, también a las personas que van ahí a caminar ahí a la laguna”, dijo.

Esto ante la gran cantidad de basura que ha terminado en el cuerpo de agua en mención con las lluvias que se han presentado durante la temporada.