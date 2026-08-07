$!Servicios Públicos en Rosario atribuye a una falta de conciencia basura que termina en laguna del Iguanero

EL ROSARIO._ Una falta de conciencia ciudadana se refleja tras los trabajos de extracción de basura en la laguna del Iguanero que se han extendido por 10 días, indicó el director de Servicios Públicos, Juan Francisco Raygoza.
“Es por que la gente no tiene conciencia pues, sigue arrojando las basuras a las calles; entonces pues exhortamos a la ciudad a que nos apoye, también a las personas que van ahí a caminar ahí a la laguna”, dijo.
Esto ante la gran cantidad de basura que ha terminado en el cuerpo de agua en mención con las lluvias que se han presentado durante la temporada.
De los trabajos de limpieza, mencionó que, hasta el momento, en los 10 días de trabajo, se han extraído más de media tonelada de desechos de la laguna.
El funcionario municipal informó que se ha analizado el aplicar multas a todas aquellas personas que tiren la basura en la vía pública pero se ha apostado por reiterar el llamado a la conciencia ciudadana.
“No se llega al caso ese, pues queremos que la gente valore el esfuerzo que hace el gobierno municipal por tener limpias las áreas y todo eso, más que nada”, precisó.
En lo que respecta a colocar una biobarda que impida el ingreso de la basura a la laguna, sostuvo que se aplicó en una ocasión pero debido a la cantidad de basura que arrastra el agua de las lluvias se dañó, por lo que se estudia replantear el proyecto de forma que sea más viable.