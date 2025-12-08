$!Servidores de la Nación en Rosario realizan piñatas para intercambiarlas por dulces

EL ROSARIO._ Con el propósito de contribuir a las celebraciones decembrinas, Servidores de la Nación realizaron piñatas para intercambiarlas por bolsas de dulces que a su vez darán a niños de bajos recursos, informó Hazael García Moreno.
”Lo que se busca es apoyar a la celebración en las comunidades y colonias del municipio además de poder llevar dulces, con lo recabado a colonias de bajos recursos”, dijo.
El coordinador refirió que se realizaron alrededor de 50 piñatas con la cooperación de los colaboradores.
”Se invitó a los líderes de colonia, comunidades o grupos parroquiales que deseen obtener una piñata, se les están cambiando una piñata por dos paquetes de dulces y se ha tenido una muy buena respuesta”, expuso.
Detalló que la entrega inició este lunes 8 de diciembre con una buena respuesta ya que poco antes del mediodía ya se habían entregado alrededor de 25 piñatas.
Con este cometido, sostuvo, que se realizó un taller de piñatas entre los colaboradores que se extendió por espacio de una semana.
Destacó que las actividad se realizó fuera del horario laboral como de las actividades propias como Servidores de La Nación.