$!Servidores de la Nación en Rosario realizan piñatas para intercambiarlas por dulces

EL ROSARIO._ Con el propósito de contribuir a las celebraciones decembrinas, Servidores de la Nación realizaron piñatas para intercambiarlas por bolsas de dulces que a su vez darán a niños de bajos recursos, informó Hazael García Moreno.

”Lo que se busca es apoyar a la celebración en las comunidades y colonias del municipio además de poder llevar dulces, con lo recabado a colonias de bajos recursos”, dijo.

El coordinador refirió que se realizaron alrededor de 50 piñatas con la cooperación de los colaboradores.