Sheinbaum saca la vuelta al tema de fosas en Concordia

En su visita a San Ignacio, Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se negó a responder cuántos cuerpos han sido localizados en las fosas de El Verde, en Concordia.

Al ser cuestionada por Noroeste sobre el tema de los 10 mineros desaparecidos y la cantidad de cuerpos localizados, Sheinbaum atribuyó que se trata de un tema de la Fiscalía.

“En la mañana habló el Secretario de Seguridad”, respondió sobre los mineros.



¿Sobre las fosas? Hemos estado documentando que salen camionetas de Semefo con cuerpos, ¿cuántos cuerpos van?“

Es información de la Fiscalía”, dijo a Noroeste.



Desde hace 16 días, es decir del 11 de febrero, no se actualiza de manera oficial el número de cuerpos recuperados por la Fiscalía General de la República ni por la Fiscalía General del Estado.

Desde el 5 de febrero, autoridades mantienen un operativo de búsqueda en la zona periférica de la comunidad de El Verde, donde localizaron seis fosas, de acuerdo a la última información compartida por las fiscalías.

En esas fosas se han localizado 14 cuerpos, de manera oficial, cinco de ellos han sido identificados como parte del grupo de mineros desaparecidos el pasado 23 de enero.

Grupos de buscadoras han estado expectantes por la información e incluso han acudido al sitio, pero las fuerzas federales les restringen el paso a la zona de las fosas.