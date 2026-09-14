Sí habrá verbena y Grito de Independencia en Escuinapa

ESCUINAPA._ Este martes sí habrá verbena patria y se realizará el Grito de Independencia por parte del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

El hecho fue confirmado por la Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas, indicando que ya se estaba realizando una postura oficial a través de Comunicación Social del Ayuntamiento, informando sobre la realización del evento de manera sencilla

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental había informado a medios estatales sobre la cancelación del evento, pero informó que no podía atender a Noroeste, debido a que tenía diversas reuniones.

“Que hoy no los puede atender, que otro día”, dijo a un ciudadano que también esperaba y a Noroeste.

Solo en septiembre, el Municipio ha sumado ocho homicidios, seis de los cuales son mujeres, tres de ellas de sábado a este lunes, la docente asesinada el día de hoy se presume estaba embarazada.