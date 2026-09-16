Si la 4T se lo pide, Alcalde de Escuinapa podría contender en las elecciones de 2027

ESCUINAPA._ Si la Cuarta Transformación le pide participar lo hará y solicitará licencia en marzo del próximo año, expuso el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental.

“En el momento en que la 4T, yo soy 4T no soy solamente PT, soy 4T, Partido del Trabajo, Partido Verde y Morena, en el momento que mi movimiento 4T piense que le puedo ser útil, seguramente pediré licencia en los tiempos constitucionales, que son los primeros días de marzo de 2027”, dijo asentó.

Puede solicitar licencia para la reelección como Alcalde, Diputado Local o Federal del 1 o de 24, precisó.

“Soy Maderista de ‘sufragio efectivo no reelección’, pero ahorita tampoco estoy por encima de la ley”, dijo.

El comunicado que ha emitido Morena no habla de una separación del cargo antes de marzo, precisó, por lo que considera que podría irse, si Morena se lo pide, en marzo del 2027.

“Y si no me voy hasta que termine (el periodo) y tan amigos como siempre, no nací con ‘hueso’, no pasa nada”, dijo.