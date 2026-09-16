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Gobierno

Si la 4T se lo pide, Alcalde de Escuinapa podría contender en las elecciones de 2027

Víctor Manuel Díaz Simental expuso que si se dan esas condiciones, en marzo solicitaría licencia al cargo
Carolina Tiznado |
16/09/2026 15:00
16/09/2026 15:00

ESCUINAPA._ Si la Cuarta Transformación le pide participar lo hará y solicitará licencia en marzo del próximo año, expuso el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental.

“En el momento en que la 4T, yo soy 4T no soy solamente PT, soy 4T, Partido del Trabajo, Partido Verde y Morena, en el momento que mi movimiento 4T piense que le puedo ser útil, seguramente pediré licencia en los tiempos constitucionales, que son los primeros días de marzo de 2027”, dijo asentó.

Puede solicitar licencia para la reelección como Alcalde, Diputado Local o Federal del 1 o de 24, precisó.

“Soy Maderista de ‘sufragio efectivo no reelección’, pero ahorita tampoco estoy por encima de la ley”, dijo.

El comunicado que ha emitido Morena no habla de una separación del cargo antes de marzo, precisó, por lo que considera que podría irse, si Morena se lo pide, en marzo del 2027.

“Y si no me voy hasta que termine (el periodo) y tan amigos como siempre, no nací con ‘hueso’, no pasa nada”, dijo.

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