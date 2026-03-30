$!Si me encontraban o no, ya era lo que Dios quisiera: minero rescatado este lunes de la Mina Santa Fe, de Rosario

MAZATLÁN._ En medio de su recuperación este lunes en el Hospital General “Martiniano Carvajal” de Mazatlán, José Alejandro Cástulo, de 44 años y originario de Angangueo, Michoacán, primer minero rescatado de la Mina San Fe en Rosario, Sinaloa, narró cómo vivió los momentos en que estuvo atrapado bajo tierra durante 100 horas, en las que solo pudo encomendarse a Dios.

Después de ser hidratado por los médicos y en un estado más estable, el hombre originario de Michoacán, concedió una declaración a un medio nacional para dar a conocer los momentos de incertidumbre y cómo fue que pudo implementar algunas acciones hasta su rescate la madrugada de este lunes.

“Ahora sí que el accidente lo viví todo en carne propia, y todo porque andaba trabajando abajo y estaba rellenando un espacio que me pusieron a ahogar (se le nombra). Y ya cuando venía de regreso vi que empezó a bajar el lodo y ya no me salí de ese lugar, sino que quedé en la salida de la rampa porque no sabía de dónde venía”, narró Alejandro Cástulo, mientras estaba hospitalizado.

“Tenía algún reflejo de que yo ya desde tiempo antes había pensado cómo la presa de jales la tenemos encima de la mina. Yo sabía que en cualquier rato tenía que reventar; entonces luego, luego, se me vino a la mente la presa, así que me quedé ahí y ya cuando vi que le llegó el otro fuerte montón de lodo a la máquina salté yo y me subí a un contrapozo. Y ahí fue donde me resguardé a que pasara todo”.