$!Si me encontraban o no, ya era lo que Dios quisiera: minero rescatado este lunes de la Mina Santa Fe, de Rosario

MAZATLÁN._ En medio de su recuperación este lunes en el Hospital General “Martiniano Carvajal” de Mazatlán, José Alejandro Cástulo, de 44 años y originario de Angangueo, Michoacán, primer minero rescatado de la Mina San Fe en Rosario, Sinaloa, narró cómo vivió los momentos en que estuvo atrapado bajo tierra durante 100 horas, en las que solo pudo encomendarse a Dios.
Después de ser hidratado por los médicos y en un estado más estable, el hombre originario de Michoacán, concedió una declaración a un medio nacional para dar a conocer los momentos de incertidumbre y cómo fue que pudo implementar algunas acciones hasta su rescate la madrugada de este lunes.
“Ahora sí que el accidente lo viví todo en carne propia, y todo porque andaba trabajando abajo y estaba rellenando un espacio que me pusieron a ahogar (se le nombra). Y ya cuando venía de regreso vi que empezó a bajar el lodo y ya no me salí de ese lugar, sino que quedé en la salida de la rampa porque no sabía de dónde venía”, narró Alejandro Cástulo, mientras estaba hospitalizado.
“Tenía algún reflejo de que yo ya desde tiempo antes había pensado cómo la presa de jales la tenemos encima de la mina. Yo sabía que en cualquier rato tenía que reventar; entonces luego, luego, se me vino a la mente la presa, así que me quedé ahí y ya cuando vi que le llegó el otro fuerte montón de lodo a la máquina salté yo y me subí a un contrapozo. Y ahí fue donde me resguardé a que pasara todo”.
Señaló que él no se encontraba junto a los otros compañeros mineros atrapados, ya que ellos están todavía 100 metros más abajo en la mina, por lo que tampoco hubo contacto durante la espera.
En tanto, contó cómo fue vivir a oscuras sin que el pánico se apoderara de sus emociones; algo a lo que la experiencia en su trabajo lo ayudó.
“Lo que hacía era quedarme un poco en silencio para oír las voces, porque la mina pues se oía normal, sola pues, para así poder escuchar si se oía un ruido de la máquina o una persona que anduviera por ahí. Y ya cuando pues se escuchaban, pues trataba uno de gritarles a ciegas a ver si lo oían a uno”, relató.
“(Nadie escuchó) Ya después, creo que como al siguiente día o a los dos días, fue que me empezaron a oír y ya les dije más o menos por dónde estaba y qué altura. Siempre estuve guardando la calma, paciente; dije, ahora sí que me resignaba si me encontraban o no, era lo que Dios dijera. Nunca he tenido miedo en esa cuestión, pero no sabía si era de noche, de día, cuántas horas habían pasado”.
Acompañado por su esposa, Alejandro Cástulo fue atendido por los médicos del Hospital General de Mazatlán a donde fue llevado en una ambulancia luego de haber sido trasladado en un helicóptero hasta una zona de esa parte de Mazatlán.
Tras ser internado en el hospital, lo declararon estable y en estado de observación, pues había llegado al lugar con deshidratación y algunos heridas leves que le requerían un descanso de tiempo.
Por la tarde, el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que Alejandro Cástulo fue dado de alta del hospital a donde fue llevado tras haber sido rescatado de una mina en el municipio de Rosario.
El también director de los Servicios de Salud señaló que el paciente egresó en buenas condiciones generales, presentando únicamente un cuadro de deshidratación leve, sin mayores complicaciones.