Si tienen dudas, estoy a las órdenes, no hay nada que ocultar: ex Tesorero sobre manejo irregular de recursos

ESCUINAPA._ Está en disposición para comparecer ante Cabildo en caso de que se le requiera, manifestó el ex Tesorero Francisco Javier Martínez Carrillo.

“En respuesta a lo que comenta el Regidor (Eleazar Pacheco Polanco) que no quede duda alguna, no hubo nada que no se pueda solventar ni aclarar, si tiene dudas, estoy a las órdenes, no hay nada que ocultar”, dijo.

Los señalamientos del regidor sobre el manejo irregular de los recursos o la presencia de ‘aviadores’ en nómina, indicó que puede tener respuesta a estos señalamientos.

“Solicito que me citen (a Cabildo), no sé si tenga documentación que respalde (el regidor) lo que señala y que está completamente fuera de la realidad”, dijo el ex funcionario en entrevista telefónica.

Manifestó que está dispuesto a acudir al Cabildo si se le cita con el procedimiento correcto a través del Órgano Interno de Control y con la documentación que dejó, pues todo quedó en Tesorería.

Señaló que respeta la opinión del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental respecto a que su renuncia se derivó de que no se adaptó al municipio por ello estuvo poco tiempo en la administración del Ayuntamiento.

“Las circunstancias son muy diferentes al municipio de Choix en cuestiones administrativas, pero está ahí todo, lo que quedó en saldos pendientes”, dijo el ex funcionario.

Precisó que ya se encuentra laborando en otro municipio y que después de presentar su renuncia ya no tuvo tiempo de saludar al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

En un boletín escrito, el ex Tesorero detalló que en el momento que lo señalen puede acudir ante Cabildo y ante los señalamientos de mal manejo de usos públicos puede presentar la última nómina pagada, para que se revise la presunta presencia de aviadores.

El ex funcionario detalló estados de cuenta de diversos rubros, como la cuenta de Bancomer a la fecha en que salió, en las que las cuentas de ingreso tienen más de 10 millones de pesos, incluyendo predial urbano y otros ingresos

El predial rústico tiene 1.4 millones de pesos en cuenta Predial Rústico, el impuesto a la gasolina por 1.6 millones de pesos el gasto corriente de más de 7 millones de pesos que quedo para el pago de nómina, impuesto para el trabajo luz, gasolina y proveedores, aproximadamente 3 millones de pesos de Fortamun.

El FAIS, FISE o FAISMUN son más de 14 millones de pesos, en Banamex se tienen 2.5 millones de pesos, el cual esta liberado y si no se recoge se enviará a la beneficencia pública.