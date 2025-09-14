$!Si volviera a nacer, Marco quisiera vender tejuino otra vez

EL ROSARIO._ Durante 37 años, Marco Flores Astorga ha dedicado su vida a la venta de tejuino, razón por la cual sostuvo que si volviera a nacer los volvería a dedicar a este oficio.

“Pues la verdad me gusta mucho vender, a mí siempre me ha gustado, yo siempre he dicho que si yo vuelvo a nacer otra vez, yo fuera tejuinero, me gusta, me gusta a mí vender. Aparte que uno lo lleva en la sangre, conoce a mucha gente uno aquí”, dijo.

Razón por la cual, primero con una carreta y ahora modernizada con una moto, siempre ha ofrecido su bebida en la esquina de 20 de noviembre y Matamoros, con avenida Luis Donaldo Colosio, en la cabecera municipal de Rosario.

Relató además que es originario de Escuinapa, donde su madre le enseñó el oficio, y al tener una pareja en Rosario le invitó a desarrollar la actividad en esta ciudad, al referir que no había mucha competencia.