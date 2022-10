$!Siembran alevines de tilapia en la represa de Tecualilla en Escuinapa

Añadió que con estas acciones lo que se busca es que la gente que se dedica a la pesca, pueda obtener recursos económicos, ya que habían pasado más de 10 años que no se habían repoblado, por lo que ya no era rentable, debido a que prácticamente no había de estos organismos.

“Con estas siembras que hicimos venimos a darle un realce, un empuje a lo que viene siendo las presas y a las cooperativas que forman parte de ellas, pues una vez que cosechen a los seis o siete meses tendremos una buena remuneración económica para nuestros pescadores”, concluyó.