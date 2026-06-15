$!Sigue Escuinapa sin estrategia de seguridad clara y con ‘toque de queda’: colectivo

ESCUINAPA._ No hay estrategia de seguridad clara, mientras hay un “toque de queda” institucionalizado para no salir por las noches, señaló la Colectiva Orquídeas Moradas.
“Escuinapa era un pueblo tranquilo, era un pueblo donde podías andar de madrugada, desvelarte, andar vuelta y vuelta en el malecón, en el bulevar, andábamos libres y ahora ya no se puede, hay incluso un ‘toque de queda’ oficializado, se dio el comunicado de que los negocios cerraran a las 8, a las 8 de la noche el pueblo ya no puede salir, así te pique un alacrán”, dijo Blanca Aurora Peraza Polanco, cofundadora de la Colectiva Orquídeas Moradas.
No hay estrategias de seguridad claras, formales, pese a la visita de la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, lo que si es oficial es el “toque de queda”, pues los negocios tienen que cerrar a las 20:00 horas.
Lo que esperan son respuestas, indicó, pues vivir con violencia no es normal, no es normal vivir con el sonido de las balas, las autoridades hasta el momento tampoco tienen protocolos de acción, como medidas preventivas ante hechos violentos, manifestó.
El homicidio de Grecia y su tío Ramiro, indicó Peraza Polanco, hizo que la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde se diera cuenta de lo que ocurre en este municipio, señalando días antes que nadie le había notificado de la situación que se tenía.
“No se trata de que se vaya y se plantee el Presidente, ni de que salga el pueblo a alzar la voz o traer una tela para decir toda la sangre que se ha derramado, se trata de un tema de responsabilidad, de que somos sinaloenses”, dijo.
Los desaparecidos existen y por ello al término de la marcha decidieron nombrarlos, que están presentes y que no es normal vivir con violencia.