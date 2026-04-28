$!Siguen disponibles enramadas para las Fiestas del Mar de Las Cabras

ESCUINAPA._ Se han tenido avances en la venta de enramadas pero aún quedan alrededor de 2 centenares de estas, informó José Ignacio Contreras Medina.

“Ya se avanzó con una parte, esperamos que antes del 30 de abril que es la quincena se puedan vender todas, comentarte que hay una lista de espera de alrededor de 40 personas”, dijo el director de Turismo y quién es parte del comité organizador de las Fiestas del Mar de las Cabras.

Esas personas que están en lista de espera, podrían tomar algunas de las enramadas que no se acudió a comprar o a liquidar, informó.