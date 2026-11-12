$!Silvia Virginia continúa en Escuinapa con una tradición familiar: ser cartera

ESCUINAPA._ El legado familiar de ser cartero llegó a Silvia Virginia López Barrón de sorpresa aunque lo había buscado desde hace unos años. Y no solo llegó para continuar con esa herencia de familia, donde su padre fue trabajador del servicio postal, sino para hacer historia, pues Silvia se convirtió en la primera mujer en realizar labores de entrega de cartas en el municipio, en la primera “cartera” como son llamados los trabajadores del servicio postal que este 12 de noviembre celebran su día. “Ser la primera mujer en realizar esta labor en Escuinapa me enorgullece y también seguir un trabajo que mucha de mi familia ha hecho, mi papá y otros familiares que viven en Tlaxcala”, expresa Silvia Virginia.

Este es su primer día del trabajador postal, pues entró a laborar en julio de este año, pero la labor del cartero lo conoce perfectamente desde que era niña, pues su papá Aurelio López Contreras “El Tlaxcala”, llegó desde ese estado para hacer labores de cartero en el Municipio, estando al frente de la oficina de Teacapán, indica. A través de su padre le tocó ver la evolución del oficio, desde las cartas, hasta los instrumentos de trabajo del servicio postal, del uso de máquinas de escribir, después máquinas eléctricas hasta lo digital. “Veía mucho que él se desvelaba y yo estaba en la preparatoria, me desvelaba haciendo tareas y él escribiendo”, recuerda. Su papá se jubiló, ella se dedicaba al hogar, a sus dos hijos, es psicóloga pero pensó en la opción de seguir haciendo la labor de su padre, así que por lo menos cinco veces hizo examen para pertenecer al Servicio Postal Mexicano. Cuando le llamaron para decirle que había sido aceptada, fue una sorpresa, hubo que acomodar de nuevo su vida, hacer labores de mamá y esposa para combinarlo con su trabajo. Dejar de tejer crochet, de pausar un emprendimiento para continuar con una labor que aprendió a amar desde niña, la de ser cartero.