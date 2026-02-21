$!Sin actividad de la FGR en El Verde este sábado, se prevé que trabajos de búsqueda se reanuden el lunes

Este sábado no se registró la presencia de elementos de la Fiscalía General de la República en el predio donde se localiza una de las cuatro fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en Concordia, por lo que durante la jornada no se realizaron trabajos de búsqueda ni de rastreo en el área. A 18 días de que iniciaron las labores de rastreo en este punto, el sitio se mantiene bajo resguardo de autoridades federales; en la brecha que conduce al lugar continúa estacionada una camioneta de la Guardia Nacional, cuyos elementos vigilan el acceso y mantienen el control de la zona.

La ausencia de personal de la FGR durante este sábado marcó una pausa en las diligencias que se venían realizando en el predio, ya que son los elementos de esta dependencia quienes encabezan los trabajos de búsqueda, rastreo y procesamiento de posibles hallazgos en el área. Al no presentarse en la zona, las labores quedaron suspendidas de manera temporal, mientras el sitio permaneció únicamente bajo vigilancia de fuerzas federales. Esta situación también generó expectativa entre quienes siguen de cerca el desarrollo de la investigación, debido a que los trabajos habían mantenido actividad en días anteriores con la intervención de especialistas y apoyo de binomios caninos. De acuerdo con lo señalado por personas en el área, existe la expectativa de que las labores de búsqueda y rastreo se reanuden el próximo lunes, cuando podrían regresar los elementos de la Fiscalía General de la República para continuar con las diligencias en el predio.