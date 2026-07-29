$!Sin afectaciones en Escuinapa después de las lluvias durante la madrugada

ESCUINAPA._ Las lluvias registradas la madrugada de este miércoles no dejaron incidentes en Escuinapa, reportó Protección Civil Municipal. El coordinador Jesús López Bibriesca hizo el llamado para evitar tirar basura que genere azolve de canales.







“No tuvimos afectaciones por las lluvias, se supervisaron las colonias con zonas bajas, no sé tiene hasta el momento ningún problema”, dijo López Bibriesca. Informó que se recorrieron las colonias 13 de septiembre, Dámaso Murúa, Infonavit Villa Galaxia, 10 de Mayo y Azteca, así como los márgenes de los arroyos Buñigas y Juana Gómez.





