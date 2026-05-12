Sin éxito, búsqueda de encuentro con regidores en Cabildo de Escuinapa: gerente de Jumapae

ESCUINAPA._ Aunque buscó un encuentro con regidores para solicitar y acordar como hacer frente a la crisis que tienen por la suspensión de energía al acueducto Baluarte-Escuinapa, no se tuvo éxito, reconoció Santos de Jesús Gómez Sánchez, gerente de Jumapae (Junta Municipal de Agua Potable de Escuinapa).
“La mesa de trabajo no era para Jumapae, había otros temas, había una sesión de Cabildo y queríamos tratarlo... Sí, es apremiante”, dijo.
Indicó que no pudieron tocar el tema con Cabildo pues se tenían ya otros temas para tratar, como parte de Jumapae sí es una situación urgente la que están enfrentando pero tendrán que esperar una nueva mesa de trabajo o sesión de Cabildo con regidores para ver cómo actuar, indicó.
“Nosotros estamos haciendo la solicitud y esperando las respuestas, mañana voy a Ceapas para ver cómo nos pueden ayudar”, dijo.
Están buscando a diputados locales y federales para descubrir cómo se les puede apoyar pues son 4 millones los que se adeudan a CFE, desconocen si la reconexión se podría dar después de un abono o tiene que darse el pago total.
El gerente reconoció que desde hace dos meses aproximadamente han estado buscando apoyo del Cabildo para un préstamo que les permita hacer frente a la situación financiera pero se ha ido dejando para analizarse en mesa de trabajo, sin que hasta el momento haya respuesta.