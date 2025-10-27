$!Sin frío pero para el antojo, en Rosario inician con venta de antojitos ‘decembrinos’

EL ROSARIO._ De forma anticipada al frío comerciantes que ofrecen antojitos propios de la temporada decembrina inician actividades en varios puntos de la cabecera municipal.
La oferta comprende principalmente atole, chocolate, gorditas, chonguitos naturales o con plátanos y quequis.
En un sondeo realizado en los diferentes puntos como son la esquina 20 de noviembre con Mineros, Colosio y López Portillo, así como La Chalata coincidieron que arrancaron actividades alrededor del 22 de octubre.
De igual modo, refirió que no ha afectado el que no se haya dado aún el descenso de las temperaturas al referir que abona el antojo, así como también sirve para que cuando se registren los frentes fríos sepan dónde encontrarlos.
“No (afecta el calor), nada de eso, al contrario la gente ya sabe más o menos que es la temporadita... Es más conveniente para nosotros instalarnos en este tiempo para cuando se venga una rachita de un frente frío o una lluviecita ya estar ahí al cien”, dijo Enrique Rodríguez.
Las actividad, se informó que se extiende hasta aproximadamente el 10 de febrero y se ofertan estos productos en dos turnos, de 6:00 a 9:00 horas y por la noches de 17:00 a 22:00 horas.
“Muy bien la verdad a pesar de que no ha empezado bien el frío, y de que los precios subieron un poco porque está todo muy caro”, argumentó el comerciante.
Sobre los precios se informó que el vaso de atole está en 15 pesos, medio litro, 35 pesos, un litro de 70 pesos; el chocolate el vaso cuesta 20 pesos, medio litro 45 pesos, y el litro a 80 pesos, la pieza de gordita a 7 pesos, chonguito 7 pesos, con plátano 10 pesos, y el quequi 10 pesos.