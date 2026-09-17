Sin la mayoría de regidores, Cabildo de Escuinapa designa a nuevo Oficial Mayor

ESCUINAPA._ Sin la presencia de la mayor parte de regidores y amparado por el artículo 51 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental realizó la sesión extraordinaria de Cabildo convocada para este jueves.

En esta sesión, el Alcalde acompañado por la Sindica Procuradora Lucila Polanco Duran y los regidores del PT, Guadalupe Palomares Fausto, del PRI, Susana Morales y de Morena, Blanca Alvarado García, se consideraron como válidos los acuerdos tomados durante esta sesión.

En esta sesión el Alcalde tomó protesta a Jaime Castro Ruelas como nuevo Oficial Mayor, a quien ya había presentado meses atrás como propuesta pero le fue negada por mayoría.

“Artículo 51, que a la letra dice ‘los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría de votos, salvo el caso en que por disposición reglamentaria se exija votación calificada, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad, cuando no asista el número de miembros necesarios para realizar la sesión, se convocará a una nueva y está se llevará a cabo con la presencia del Presidente Municipal o el primer Regidor asistente, salvó los asuntos en que reglamentariamente se necesite mayoría calificada’ por lo que les doy la bienvenida a esta sesión extraordinaria de Cabildo”, dijo Díaz Simental.

La Secretaria Araceli Ibarra Rojas procedió a dar lectura a los puntos a discutir en la sesión de Cabildo, iniciando con lo relacionado a la propuesta de Oficial Mayor Jaime Castro Ruelas, la cual fue aprobada por los tres regidores presentes, la Síndica Procuradora y el Alcalde.

Después de ello se tomó protesta al nuevo funcionario, para continuar en la sesión, dónde se pidió la aprobación para corregir el acta de cabildo pasado sobre la solicitud de regidores para la destitución del Tesorero Mauricio Díaz Sánchez, el cual debía contar con mayoría calificada para proceder, lo que no ocurrió.

El punto final fue que el Alcalde dio a conocer a los regidores que no había pruebas para una destitución del Tesorero, pues lo que presentaron no correspondía a un mal funcionamiento del cargo por parte del servidor público.