Sin notificarle personalmente, Alcalde de Escuinapa remueve a Director de Obras y Servicios Públicos

ESCUINAPA._ A menos de 100 días de administración pública, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental removió del cargo a Jorge Antonio Aguilar Conchas, quien era el Director de Obras y Servicios Públicos.

“Te menciono que yo no he sido notificado, pero al parecer el Doctor (Víctor Manuel Díaz Simental) ya nombró a otra persona”, dijo en llamada teléfonica el ex funcionario.

Indicó que se enteró de su remoción por una llamada hecha por un colaborador, quien le informó que se nombró a un nuevo Director de Obras Públicas, pero desconoce de quién se trata y si es de Escuinapa o de fuera del municipio.

“Fui removido sin haber sido notificado, sin una llamada de nadie, esto es así, estamos expuestos a ser removidos en el momento que el Presidente decida, agradezco la confianza y ese tiempo que me tuvo ahí (el Alcalde)”, dijo.

Al darse la remoción no estaba en la oficina, indicó, pues viene de Culiacán después de haber estado en una reunión con el Secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

Su salida se da, precisó, pero demostró que sin recursos económicos que cuando hay voluntad de hacer las cosas se hacen bien, lo que hizo poco o mucho fue con transparencia, sin manejo de recurso público.

“Pues me voy con la frente en alto, le agradezco al Doctor la confianza que me brindó, si tomo la decisión de no informar, ni avisar, se respeta la decisión de él, no puedo juzgar nada”, dijo.

El ex funcionario expresó que ‘la vida sigue su curso’, por lo que desea éxito al Alcalde en su proyecto de gobierno y al nuevo Director de Obras Públicas, en su caso solo se presentará a la oficina a entregar los documentos que se requieran.

El Alcalde Víctor Manel Díaz Simental no respondió a las llamadas sobre el tema, pero se indicó que hasta las 6:00 de la tarde estaría en Palacio Municipal.