$!Sin presupuesto definido, reparación de acceso a la UTEsc

ESCUINAPA._ El camino de acceso a la Universidad Tecnológica de Escuinapa aún no tiene definido un presupuesto pues es una carretera estatal, indicó la Directora de Obras y Servicios Públicos, Graciela Elizalde Santos. Los hundimientos y mal estado de losas de banquetas continúan igual que cuando se presentó el siniestro de los días de lluvia del año pasado, reconoció.

“Lo que pasa es que fueron tantas las lluvias que no se habían visto así pero nosotros como Ayuntamiento y como Obras Públicas no podemos meternos en esos caminos porque son caminos estatales”, dijo. De hacerlo, las dependencias del Estado los pueden multar pero se está trabajando con Precasin, que es la que está haciendo obras del Estado y traen equipo, quienes en su momento repararon la parte más afectada, para ver de qué manera se puede hacer algo.

“Ahorita por ser término del año fiscal 2025-2026 casi todas las obras se suspenden de pronto y vamos a continuar con la gestión”, dijo Se estará gestionando para que se considere por parte de Precasin como una obra que se requiere que se haga, indicó.