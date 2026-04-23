$!Sin semáforos ni agentes de tránsito, vecinos señalan riesgo latente en vialidades de Escuinapa

ESCUINAPA._ La falta de funcionamiento de los semáforos en cruces importantes, sumado a la falta de elementos de tránsito ponen en riesgo a todo tipo de conductores y peatones, señalaron vecinos.

Desde hace meses los semáforos de Miguel Hidalgo y José María Morelos, así como los de José María Morelos y Francisco Pérez se mantienen en un parpadeo, sin un funcionamiento adecuado.

“Es súper peligroso como está el cruce, uno que va caminando no sabe a dónde voltear, de un lado sale un camión, pero pasa y ya viene una motocicleta, luego verá un carro, urge que arreglen estos semáforos”, dijo una persona que esperaba el paso sobre las calles Miguel Hidalgo y Morelos.