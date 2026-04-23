$!Sin semáforos ni agentes de tránsito, vecinos señalan riesgo latente en vialidades de Escuinapa

ESCUINAPA._ La falta de funcionamiento de los semáforos en cruces importantes, sumado a la falta de elementos de tránsito ponen en riesgo a todo tipo de conductores y peatones, señalaron vecinos.
Desde hace meses los semáforos de Miguel Hidalgo y José María Morelos, así como los de José María Morelos y Francisco Pérez se mantienen en un parpadeo, sin un funcionamiento adecuado.
“Es súper peligroso como está el cruce, uno que va caminando no sabe a dónde voltear, de un lado sale un camión, pero pasa y ya viene una motocicleta, luego verá un carro, urge que arreglen estos semáforos”, dijo una persona que esperaba el paso sobre las calles Miguel Hidalgo y Morelos.
Este es un paso importante, señalaron, pues igual es la rúa que viene de la carretera estatal hacia el malecón y si ser temporada agrícola, muchos camiones de transporte de hortalizas y transporte de personal al campo circulan por el lugar, señalaron, justo donde los semáforos no sirven.
“Es una vergüenza, con coraje de que no sirven los semáforos, ahorita casi me ‘traga’ un camión, como solo parpadea el semáforo, cualquiera se mete”, dijo Lizbeth Medina.
Es un semáforo principal y pudiera parecer un tema mínimo que no sirva pero al no tenerse cultura vial, esta falla se convierte en un riesgo inminente de una tragedia en esa zona, en donde ya se han dado decesos por atropellamiento, indicaron también comerciantes del lugar.