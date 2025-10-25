Sinaloa está en condiciones de ser gobernado por una mujer: Diputada

EL ROSARIO._ La Diputada Federal, Graciela Domínguez sostuvo que en Morena existen perfiles con trayectoria por lo que está en condiciones para que una mujer encabece la sucesión a la gubernatura en Sinaloa.

La legisladora federal apuntó que sería algo interesante, importante en este avance que se ha tenido de los derechos políticos de la participación de la mujer, y de lo que ha dado muestra la Presidenta de la República Claudia Sheimbaun Pardo, al ser una líder con inteligencia, humanismo, con mucha sensibilidad para gobernar.

“Sinaloa estaría en condiciones de que hoy pueda ser una mujer, además al menos en Morena somos muchas las compañeras, los compañeros que estamos ahí con posibilidad por una muy buena trayectoria, mujeres preparadas se tienen, entonces se cumple con ese requisito”, sostuvo.

Aunque reconoció que falta todavía tiempo para que se den las definiciones, ya que el Gobernador Rubén Rocha Moya apenas va a entregar su cuarto informe, pero hace algunas semanas en la visita de la presidenta de Morena y en estos contextos se ha dado la conversación del cambio de gobierno.

Rescató que de manera pública, la dirigente expuso que es legítimo que quien quiera puede aspirar pero que habrá reglas.

“Y en ese sentido hemos dicho que llegado el momento nos vamos a sujetar a esas reglas, habrá una convocatoria, hasta ahorita el método definido por nuestro partido es una encuesta que se aplica a todos los ciudadanos, no sólo a los morenistas, sino es a todos. Y en ese sentido pues nos vamos a estar dispuestos a ver qué dicen los sinaloenses para ver qué proponen de candidata o candidato para Morena y ahí nos vamos a inscribir”, sostuvo.

Domínguez Nava apuntó que existe el derecho a la paridad, donde obliga a que mínimamente el 50 por ciento de las gubernaturas que se van a elegir en el 2027 tengan que ser encabezadas por mujeres, lo que abre el panorama para que sea una mujer la que encabece la candidatura de Morena.

Al respecto de si la crisis de inseguridad podría afectar la percepción de los ciudadanos al momento de los procesos, refirió que es un tema que se tiene que revisar pero de acuerdo a encuestas la ciudadanía percibe el trabajo en esta materia por parte de la autoridad.

“Es un tema que para los ciudadanos es prioritario, y yo creo que los ciudadanos en general están observando una actuación del gobierno, no están de brazos cruzados; creo yo que esa va a ser una evaluación importante de camino a la sucesión gubernamental y pues vamos a estar en esa evaluación ¿no?”.

“Pero sí parto de que los ciudadanos observan eso, ¿por qué?, porque ya tenemos muchos años que hay una práctica de muchas casas encuestadoras y cada mes hacen evaluaciones, y entonces las evaluaciones siguen poniendo a Morena en Sinaloa como con mayor preferencia, entonces yo pienso que los ciudadanos están evaluando la actuación de nuestros gobiernos en todo”, concluyó.