Sindicato y Ayuntamiento de Escuinapa continuarán este jueves las negociaciones del contrato colectivo

ESCUINAPA._ Las negociaciones del contrato colectivo de trabajo con el Ayuntamiento de Escuinapa continuarán este jueves y, de no haber acuerdos, el 2 de octubre se vencen tiempos para huelga, informó el secretario general del sindicato de trabajadores municipales.

“Hemos estado reunidos, no ha sido fácil, las finanzas del Municipio están algo mal, pero nosotros en la medida de nuestras posibilidades hemos ido negociando. Tengo fe en que podamos llegar a acuerdo, quizá no como esperábamos pero entendemos la situación, cómo está de complicada la situación”, dijo Miguel Ángel Peraza Zataráin.

Indicó que este jueves que reinicien las negociaciones esperan tener acuerdos favorables para todos. El tiempo que se programó para la huelga es el 2 de octubre a las 13:00 horas.

En las negociaciones ha estado el Tesorero Mauricio Díaz Sánchez; la Síndica Procuradora, Lucila Polanco Durán; y el asesor jurídico del Ayuntamiento, Martín García, quienes están planteando principalmente el tema de los recursos económicos que se tienen.

La negociación es complicada porque tiene como base el contrato colectivo de 2023, debido a que el de 2024 estaba con un amparo e igual no se podía negociar el de 2025.

“Uno de los logros que queremos conseguir es actualizar el contrato de acuerdo a la realidad”, dijo Peraza Zataráin.

Como sindicato, quiere que las negociaciones lleguen a buen término y saben también que las principales demandas están relacionadas con recursos económicos, con incremento salarial y con el tema de canastas básicas, que no se han entregado y que esperan recuperar.

Desde 2023, agregó, no sé tenían incrementos salariales, solo hubo uno ligero en marzo y esperan que se pueda conseguir ese incremento con la firma de este nuevo contrato laboral y tener en ese sentido también respuestas de las canastas básicas.