Sindicato y Gobierno de Escuinapa llegan a acuerdos en revisión de contratos

ESCUINAPA._ El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Escuinapa y el Gobierno Municipal llegaron a acuerdos para concretar un incremento salarial del 2.5 y la propuesta de continuar evaluando el tema de canastas básicas, por lo que la huelga quedó conjurada.

De acuerdo al director jurídico, Martin García Valdez, y el dirigente del sindicato, Miguel Ángel Peraza Zataráin, fue una semana de horas de negociaciones que finalmente concretaron respuestas positivas para la parte patronal y sindical.

“Después de sostener conversaciones casi durante todo el mes de septiembre, finalmente logramos pactar un convenio con el Sindicato, de los puntos más relevantes es que ellos querían un incremento del 7 por ciento y se les concedió el 2.5 por ciento”, dijo el abogado.

También exigían el tema de canastas básicas, se estableció que las canastas básicas ya no se regirán por salarios mínimos, sino por Unidades de Medida y Actualización, pues de seguir en salarios mínimos que actualmente es de 315 pesos, el pagarse 21 salarios mínimos en canastas básicas por trabajador sería impagable.

Las UMAS por su parte andan en 123 pesos, en ese sentido se calcularán las canastas en lo sucesivo, se pagarán de manera pareja a pensionados y activos, antes eran 21 salarios mínimos a activos y 11.5 a jubilados, ahora serán iguales para todos.

“De momento no se darán las canastas básicas porque no están en presupuesto, establecimos el acuerdo de que en el nuevo presupuesto el importe de las canastas básicas se agregue, seguiremos hablando sobre eso”, dijo.

El acuerdo es que se les darán 13 UMAS en canasta básica, aunque sí se les pedía las 21 UMAS finalmente quedaron en 13.

La conversación fue intensa, reconoció, pero se les hizo hincapié en el tema financiero en que el Ayuntamiento tiene problemas para hacer frente a gastos como estos, prevaleció afortunadamente el diálogo.

“Gracias a Dios llegamos a acuerdos, se hizo ya el convenio, solo faltaría firmar el nuevo contrato colectivo que en verdad es de mucho beneficio tener este nuevo contrato, porque estábamos con el contrato de 2023”, dijo.

Se logró un incremento del 2.5 pero este año en marzo ya habían tenido uno de 3 por ciento, por lo que consideran que este año se han tenido avances.

El dirigente indicó que el tema de canastas básicas los tuvo por gotas discutiendo pero van a retomar esto iniciando el año, esperando que haya un presupuesto asignado para esta prestación.