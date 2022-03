Síndico Procurador de Escuinapa pide que sus abogados puedan representar legalmente al Municipio

ESCUINAPA._ El Síndico Procurador José Antonio Zárate Prado exhortó al Cabildo a votar porque los abogados que tienen en su departamento tengan representación legal para la defensa del municipio, pues sólo él mantiene ese estatus; el tema se debe ir a mesa de trabajo, responden regidores.

Indicó a los regidores en la sesión de Cabildo, que sean conscientes y asumieran el voto sobre el tema, con la responsabilidad que se les otorgó al recibir la constancia de mayoría.

“Los invito a que sumemos esfuerzo, actuemos de manera ética, solicito de nuevo autorización y poder legal para la defensa de los intereses judiciales de nuestro municipio a Víctor Manuel Cabanillas Arellano, César Augusto Corona Prado, Cristian Isaac Prado Huerta, señalando que en caso de no autorizar estas solicitudes se asiente de manera personal el voto que cada miembro del Cabildo emita para que en su momento asumir consecuencias legales de estas decisiones”, señaló a los ediles.

Manifestó a los regidores del PT, Gabriel Astorga Ceja y de Movimiento Ciudadano, Ximena Moreno Sánchez, que su proposición de llevar ese tema a mesa de trabajo no le parecía, dado que hace algunos meses no llevaron el caso del encargado del Órgano Interno de Control Marco Antonio Cázares Acosta a mesa de trabajo, se votó de manera unánime para que repitiera en el cargo.

“Teníamos entonces toda la información sobre el OIC, no le estamos sacando, creo que todos estamos comprometidos con eso, no es que le saquemos al compromiso”, replicó Astorga Ceja.

El Síndico señaló que se tienen 229 demandas y reclamaciones por la vía judicial, laboral, civil y mercantil en contra del Ayuntamiento, las cuales de no ser atendidas tendrán repercusiones financieras y legales que agravarán la crisis financiera del Ayuntamiento.

“He pagado de mi salario a más de un profesionista, para cumplir con defensa del Ayuntamiento, he pagado certificaciones notariales para certificar constancia de mayoría, requisito para comparecer defensa del municipio, sin contar otros gastos que no quiero cuantificar, no se ha dejado de contestar ninguna acción legal entablada contra el municipio”, dijo.

El tema no se trataba de la compra de un camión, sino de algo que considera serio, por eso cuando se discutió el proyecto de Presupuesto de Egresos pidió que se considerara una partida presupuestal para la contratación de profesionales, pero es algo de lo que no obtuvo respuesta, señaló.

“Por eso mismo ocupamos irnos a mesa de trabajo porque es algo que debe venir en el punto de la orden del día”, dijo la regidora de Movimiento Ciudadano, Ximena Moreno Sánchez.

Los regidores señalaron que este punto podría estar en una sesión de Cabildo próxima, pero no se podía considerar en esta ordinaria porque se discutían asuntos generales, no estaba establecido dentro de la orden del día.