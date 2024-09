En los cuerpos de agua no hay embarcaciones con hombres tirando la ‘atarraya’, no está una red extendiéndose sobre el agua en un círculo perfecto; los pescadores en su mayoría decidieron no salir, por lo menos hoy que inicia la temporada.

Esta vez la embarcación que llevaban saco alrededor de 25 kilogramos, un camarón pequeño, con pocos gramos, pero no les extraña, no tienen programado una buena temporada, indicó.

Junto con un compañero salió entre 7 y 8 de la mañana para iniciar con la captura de camarón, a la que esperaron un año, pues el año pasado no vieron el camarón.

“La temporada no pinta bien, anduvimos sí, pero batallando, nada más fuimos nosotros”, dijo el pescador Adrián Sánchez Santos.

Es una temporada difícil: Ramos Morales

El que las embarcaciones no salieran de madrugada fue una decisión personal, pues por acuerdo de la mayoría se había determinado no autovedarse sino tomar la temporada como viniera, indicó el secretario de la Federación Puerta de México Libre.

“Pocos salieron, no hay ánimo en el ambiente, salieron varias pangas, pero se devolvieron porque no funcionaron los motores, están (los pescadores) con las ‘alas muy caídas’, no nos han favorecido las aguas”, dijo Luis Ramos Morales Sánchez.

Las aguas siguen estando calientes y esa es una cuestión natural contra la que no pueden, precisó, al tener temperaturas cálidas, aunque el camarón llegue no se queda, busca mejores ambientes, agua menos salina y menos cálidas.

“El agua está hirviendo, no se queda en el sistema el camarón, busca oxígeno y temperatura agradable, el que hay se lo tragan los patos, es por lo mismo que no salieron (los pescadores), hay incertidumbre, la gente no quiso invertir”, dijo.

Los pescadores saldrán poco a poco, indicó, cuando puedan observar que quienes entran están sacando camarón, mientras no lo harán, porque no tiene caso, el gasto sería mayor a lo que sacaran.

“Ha de cuenta que estamos ‘cazando goles’ es mejor no desemplear a la gente, ver como está y luego entrar, mientras se sigue cuidando, si salimos todos se harán ricos solo los de las gasolineras, porque se tiene que invertir”, señaló.

La pesca aun cuando es temporada mala, dijo, lo que se puede reconocer es que activa todo el sistema económico, se compra gasolina para motores, en las tiendas, es una derrama económica que se da y beneficia de manera directa e indirecta hasta 10 mil personas.