Situación económica no mejorará de momento: Tesorero del Ayuntamiento de Escuinapa

ESCUINAPA._ Situación económica no mejorará de momento, es necesaria una reingeniería en el Ayuntamiento para poder sortear este problema, manifestó el Tesorero, Trinidad Ibarra Martínez.

“En cuestión de nóminas, se debe una de confianza y se debe una de sindicato, igualmente se juntó semana de confianza y sindicato, tenemos un compromiso fuerte con jubilados y pensionados y el tema de las demandas, tuvimos que dar preferencia a esos pagos, como lo vengo diciendo, es necesario una reingeniería en cuestión de personal y ajustes en salarios”, dijo.

Es un tema que lo ha señalado y, después de una reunión de Tesoreros del Estado este lunes, también salió el tema, debido a los problemas financieros de la Comuna.

“Nos comentaron que a partir de mayo bajaran las participaciones, irán disminuyendo de mayo a diciembre, si estos meses que fueron buenos tenemos esas batallas, tenemos que abrocharnos más el cinturón”, dijo Ibarra Martínez.

Se tiene que considerar, aunque no se quiera, disminuir la plantilla de trabajadores, donde se tenga más personal para poder pagar, indicó.

Con el sindicato han mantenido un diálogo, para pagar bonos de ISR, pagos pendientes de aniversario, entre otras cosas, abonando un poco de un lado y de otro.

Esta quincena que pasó, le tocó al personal de confianza tener una quincena de salario y al de sindicato esperar, para equilibrar, en eso se está trabajando para no afectar a los mismos trabajadores, indicó.

En caso de despidos se están viendo en qué áreas puede haber personal de más, la idea es no afectar a personas que trabajan bien, aunque ya se han despedido a 4 o 6 personas.

Esperan que los trabajos que se hagan para ir mejorando el tema financiero pronto tenga resultados, señaló.