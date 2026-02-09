$!Sobrevuelan helicópteros la zona de la segunda fosa clandestina en inmediaciones de El Verde, Concordia

Después del hallazgo de la segunda fosa clandestina en las inmediaciones del poblado de El Verde, Concordia, en la zona se registró un sobrevuelo de un helicóptero de las Fuerzas Federales.

Fue cerca de las 14:20 horas cuando a este segundo sitio ingresó una unidad del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa custodiada por una patrulla de la Policía Ministerial del Estado.

En el lugar se tiene presencia de elementos de Servicios Periciales de la FGES, de la Secretaria de Marina y de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hasta el momento no se ha informado cuántos cuerpos o restos humanos fueron localizados en este lugar ubicado a unos 3 kilómetros al poniente de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia.