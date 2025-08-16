$!Socavón en la México 40 pone en riesgo a conductores a la altura de Concordia

MAZATLÁN._ La formación de un enorme socavón en la carretera México 40, a la altura de Concordia, se ha convertido en una situación de riesgo para los automovilistas que circulan por esta vía federal desde hace más de una semana. Este hundimiento, ubicado en el kilómetro 260 de la carretera libre Mazatlán-Matamoros, ha mantenido en alerta a los conductores que transitan por la zona, los cuales han tenido que sortear la zanja con cautela para evitar un accidente.

El socavón afecta de manera directa uno de los dos carriles que conforman esta carretera, lo que ha reducido de manera considerable el espacio disponible para el tránsito, obligando a los automovilistas a disminuir la velocidad y realizar maniobras con extrema precaución para evitar daños en sus vehículos o la posibilidad de un accidente mayor. De acuerdo con lo señalado por algunos vecinos de Concordia, este hundimiento se originó tras las constantes lluvias registradas en los últimos días, lo que ha debilitado la carpeta de asfalto y ocasionado el colapso parcial de la vía.

Asimismo, señalaron que conforme pasan los días y las lluvias siguen presentándose en la región, el daño ha ido creciendo, por lo que temen que, de no atenderse con prontitud, pueda extenderse y provocar un colapso mayor que pueda interrumpir el tránsito en esta importante ruta para conectar a las comunidades de Concordia con la cabecera municipal. Por tratarse de una carretera federal, la responsabilidad de la reparación en este tramo recae directamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por lo que es necesario se levante el reporte correspondiente por parte de las autoridades municipales de Concordia.