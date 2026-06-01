Sociedad debe asumir responsabilidad al adquirir y abandonar a mascotas: activista

ESCUINAPA._ La falta de responsabilidad de quienes adquieren mascotas y las abandonan pueden generar hechos como lo ocurrido el sábado donde un menor fue atacado por un perro, advirtió Claudia Pompa Betancourt.

La activista que forma parte de la Asociación Protectora de Animales, indicó que no se justifica ni minimiza el hecho del ataque a un niño, pero también la sociedad debe asumir la parte de responsabilidad que tiene al adquirir una mascota y luego abandonarla.

“Me sumo al dolor y a la angustia que está pasando la familia de este pequeño, como madre, como ser humano no quisiera que pasara.. el animal que está en situación de calle, no es culpa de ellos, sino del ser humano, que abandonó a este cachorro a su suerte”, dijo la activista.

Lo que esperan primero es que el niño se recupere y que los ciudadanos asuman la responsabilidad del animal que tienen en casa pero también de los que están en la calle, para intentar darle mejor vida y evitar o prevenir esos ataques.

“Ese animal que está en situación de calle trae problemas de salud, trae problemas de socialización, le gusta marcar territorio, siempre está a la defensiva por el tipo de vida que ha tenido, también me tocado que ese tipo de animal es tan cariñoso que no podemos saber que ocurrió realmente”, dijo.

El animal no es racional, considera que aunque hay quienes pueden pedir que se sacrifique, es un tema que se puede o debe evaluar, pues agarraron al perro sin problema, no ha atacado a nadie de nuevo y es posible que pueda tener una segunda oportunidad.

Señaló que lo ocurrido es una llamada de atención a todos, en qué las mascotas deben esterilizarse, no abandonarse.

Pompa Betancourt señaló que lamentablemente todo lo que se aprobó en materia de maltrato animal en materia legislativa y que se envió a trabajar en los Ayuntamientos ha sido solo simulación.

“Al inicio si hubo seguimiento del maltrato animal pero se suspendió”, dijo.

Indicó que no se da importancia a esos seres vivos y se tiene que considerar que todos forman parte de esta comunidad, en el caso del perro verán si es rescatable para evitar que sea sacrificado, pues la raza pitbull está estigmatizada, pero muchos conviven sin problema entre las familias, son amorosos como cualquier mascota que es tratada con cariño, pues los dueños son quienes van forjando la conducta de la mascota.

El sábado un perro atacó a un menor en la Colonia Ampliación Juárez, ocasionando heridas de gravedad en cara, piernas y brazos.