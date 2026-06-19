$!Sofía Ramos, la triatleta que se siente escuinapense y sueña con unos Juegos Olímpicos

ESCUINAPA_ Con orgullo escuinapense, Sofía Ramos Gómez se abre paso como triatleta y espera ir algún día a unos Juegos Olímpicos. La adolescente de 15 años, nacida en Jalisco, pero con arraigo en el municipio pues su mamá es originaria de la ciudad, indica que disfruta estar por lo menos tres veces al año acá y mostrar cómo va cumpliendo sus sueños deportivos.

“Empecé a los 5 años como triatleta, es un gusto que inicio por mi papá, lo que más me gusta es la bicicleta”, expresa. Aunque empezó a andar en bicicleta en Guadalajara, era su pasatiempo también para andar con su tío Bruno Gómez. En sus vacaciones en el municipio, salían con una bocina y un equipo de ciclismo, eso fue fortaleciendo aún más su gusto por este vehículo, pues ha tenido muchas competencias en el ciclismo. Su gusto por el deporte la ha llevado a Olimpiadas Nacionales, pero también podría empezar a competir a nivel internacional. Lo que tiene claro es que desea seguir participando y también dedicarse profesionalmente a la medicina.







“En triatlón es mi cuarto año en Olimpiadas Nacionales, en ciclismo fui un año más. Admiro mucho a una triatleta que se llama María López, ella es de las personas que más inspiran, es mexicana, es una atleta que siempre está para todos”. Sí le gustaría ir a unos Juegos Olímpicos, pero espera conseguir una beca deportiva para irse a estudiar al extranjero, dedicada a la medicina. Arizona, Texas o España serían buenas opciones. En abril pasado fue su última competencia en Olimpiada Nacional, ganando dos medallas de plata y una de oro, las primeras en relevo y triatlón, y la de dorada en duatlón.







Venía otra competencia en Ixtapa, pero tuvo un accidente en ciclismo, en dos meses podría de nuevo estar en competencia con su equipo Alfas que tiene niños de 6 años hasta adultos. Sofía considera que ha disfrutado todas las etapas de su vida, como niña y deportista, el deporte la ha llevado a conocer muchos lugares. “Quiero ser una triatleta más avanzada a nivel internacional (a futuro) ya compitiendo en ligas grandes, me gustaría entrar en el top 10 del ranking mundial”.