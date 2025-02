Esta solicitud fue aprobada para que se elaborara durante la pasada sesión de Cabildo, para que con el aval de regidores se hiciera esta carta a las instancias mencionadas, indicó.

El rescate financiero es de más de 72 millones de pesos, con lo que se pagarían laudos pendientes como un millón 903 mil 177 pesos para laudos conveniados pendientes de pagar, 22 laudos sin conveniar que representan 29 millones 614 mil 864 pesos.

Además de 180 finiquitos por 3 millones de pesos, 21 primas de antigüedad por 2 millones 700 mil pesos, proveedores de ejercicios anteriores por 27 millones 800 mil pesos, más 7 millones 194 mil pesos de proveedores de administraciones anteriores.

En total son más de 72 millones de pesos que se requieren para saldar estos adeudos.

Indicó que como Ayuntamiento reconocen que tienen estas deudas, pero no cuentan con los recursos para pagar, por lo que el trabajo que se está realizando es buscar y gestionar ante otras instancias, esperando tener resultados.

“En el documento (enviado) se argumenta para este año cuánto está destinado para cada rubro, pero es un recurso etiquetado pues no tenemos dentro de la contabilidad pasivos contingentes para estos casos (pagos)”, dijo.

Manifestó que ‘tocar puertas’ era necesario, pues están apostando a tener algo, no seguir esperando a no tener nada, no saben cuándo tendrán respuesta a este documento y si tendrán este rescate financiero, pero lo están intentando, precisó.