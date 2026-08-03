Solicita Regidor lista de personal activo del Ayuntamiento de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Regidor del PT Teodosio Fausto García solicitó que se le entregue al Cabildo la lista de todo el personal que labora en el Ayuntamiento, con montos de salarios, compensaciones y otras prestaciones.

“La solicitud consistente en qué el área de Oficialía Mayor y Tesorería municipal entregué un oficio al cabildo que contenga lista de personal activo, así como sueldos, salarios, incentivos, demás prestaciones, así como comprobantes bancarios, estos de todo el personal de gobierno incluyendo al Presidente y regidores”, dijo al solicitar que el punto se fuera también en el orden del día de la sesión de Cabildo.

El oficio debe contener también salarios de Síndica Procuradora, secretaria y los titulares de las diversas áreas de la Comuna, indicó.

Además de un informe mensual, con altas y bajas de personal que labora en el Ayuntamiento, solicitó y el punto fue anexado a la orden del día.

Y durante el análisis del punto, los regidores aprobaron por unanimidad el punto.