Solicitan en Escuinapa un reforzamiento en la seguridad

ESCUINAPA._ Lo que desean es que ya termine la violencia, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, por lo que ha solicitado el incremento de elementos de seguridad, indicó.

“Ya pedimos seguridad reforzada, esperemos que esta escalada de violencia tan dirigida ya no disminuya sino que cese, realmente la sociedad escuinapense estamos muy cansados, muy agobiados por esta circunstancia tan adversa”, asentó.

Después del homicidio el domingo del subdirector de Tránsito Municipal Miguel Antonio Zazueta Páez, esperan que la Fiscalía realice las investigaciones, que se llegue a esclarecer las razones por las que se cometió el crimen, quieren paz y tranquilidad en el Municipio.

Los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal están mal en su ánimo, precisó, en su caso también tiene ese ánimo.

“Mal, el mío también (estado de ánimo) digo, no hay que negar las cosas, no puede hacer uno como un avestruz, en realidad la gente estamos mal, porque es algo que de una u otra manera no es como deben resolverse los problemas”, dijo.

Díaz Simental manifestó que el mensaje dejado en el cuerpo del elemento de Tránsito sí genera preocupación, pues hay una amenaza a los trabajadores de Presidencia y de Seguridad.

”El mensaje va contra todos los que trabajamos en la Presidencia y los que trabajan en Seguridad Pública, contra todos, somos más de 900 trabajadores en el Ayuntamiento, de 100 en seguridad, súmale bomberos”, dijo.

Pese a ello no ha considerado pedir seguridad personal, solo para los ciudadanos, que lleguen más elementos de seguridad.

“El día que me traigan ganas me van a dar donde quiera, donde esté y como este, para la sociedad en general sí estamos pidiendo más seguridad, para mí en lo personal no es necesario”, puntualizó.