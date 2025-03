Solo hay un concesionario de grúas en Escuinapa: Secretaria del Ayuntamiento

ESCUINAPA._ Solo hay un concesionario de grúas en el municipio y es el que debe estar trabajando, manifestó la Secretaria del Ayuntamiento, Araceli Ibarra Rojas.

La funcionaria señaló además que desconoce sobre la presunta intromisión de funcionarios municipales en este tema o si existen tales trabajando a favor de estas grúas.

“Desconozco si existen funcionarios, lo que es una realidad es que solo existen las grúas Camacho, tienen al pie los documentos, tienen en regla y otra concesión no hay”, dijo.

Indicó que el dueño de estas grúas le ha presentado la documentación que avala que es el único concesionario, todo está en regla y no tiene por qué circular otra compañía con este tipo de vehículos.

La funcionaria dijo que hace 20 días estuvo en reunión con este concesionario, quien le mostró los documentos y revisó a detalle cada uno de ellos, por lo que sabe que se tiene que trabajar con ellos.

El permiso lo otorgó Vialidad y Transporte, por lo que considera que es bueno que haya sido esta dependencia la que detuvo la circulación de este vehículo que no tiene documentos en regla.

“Así debe ser(detenido) mientras no se tenga otra concesionaria no se debe trabajar, a nosotros no se nos ha informado sobre otras grúas”, dijo.

El lunes una grúa fue detenida después de acudir a realizar un servicio a un incidente de tránsito, pero fue detenida pues no pertenece a la concesionaria de la zona, por lo que al no contar con permisos se le impidió circular.

El dueño de la concesionaria Camacho, Rosalío Camacho, informó que es concesionario con toda la documentación en regla, mientras que las grúas que están circulando son ‘piratas’ al no contar con permisos y tener una razón social imantada, presumió la probabilidad de que fueran funcionarios públicos municipales los que habían otorgado permiso para circular.