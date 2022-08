$!Solo unos segundos y después, la camioneta arrastrada por el tren, el accidente en Escuinapa

ESCUINAPA._ Mientras observan un carro que parece una masa de fierros viejos y el tren parado, los testigos no pueden dejar de contar el momento, un momento que los dejo impactados pues el trenazo de hoy fue sigiloso, sin sonido, tan rápido que no lo pueden entender.

Encontrar respuestas al suceso también se intentaba, tal vez el tren no silbo a tiempo o quizá el conductor de la camioneta se confío al ver como minutos antes pasaba una camioneta con jornaleros, quizá sea necesario avisos del tren o quizá ser mucho más precavidos.

Esperando que no fuera uno de sus amigos, de su familia, algunos eran informados de quienes se podrían tratar, se llevaban las manos a la cabeza, pero también agradecían que no fueran sus vecinos.

“Todos son de la Isla y la Colonia Morelos, el único que no es de ahí es el muchacho que murió, se acaba de ‘juntar’ hace como 2 meses con una muchacha de la Isla, acaba de llegar del norte (Estados Unidos) se iba a trabajar también al campo, con permiso, pesa que pasen estas cosas”, dijo una persona que llego al lugar.

“Ellos se van después de cargar gasolina, pero en unos segundos, acababan de salir cuando vemos el carro tirado, no se escucho estruendo, ni ruido de impacto, solo el pitido del tren y al voltear el carro ya estaba así (en el acotamiento), nos toco llamar a la ambulancia, a la policía”, expresa un trabajador.

“Ya se han tenido muchos accidentes, algunos solo con lesionados, sí hay señalamientos, no hay nada que tape la visibilidad de la vía, el tren viene y no se puede parar, tal vez nos falta prudencia o nos distraemos, porque, aunque hubiera plumas para parar a los carros, a veces no entendemos y pasamos”, expresó un agente de policía.

El hecho que consterno a todos, dejo a Francisco lejos de su tierra Michoacán, lo dejo en la tierra que eligió para trabajar, como tantos jornaleros que vienen cada año del sur al valle y que han encontrado en Isla del Bosque un nuevo hogar.