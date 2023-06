Mientras empezaba a usarla, vinieron decenas de caídas, algunas sobre calles que daban al arroyo, con grandes pendientes, caía, pero se levantaba para de nuevo subirse a esa bicicleta shopper vagabundo, como es el estilo, de su fiel compañera.

“A mí bicicleta la quiero mucho, a mí la bicicleta me ha dado la vida”, expresa.

Son decenas de historias la que tiene con ella, se han ido acumulando por más de 7 décadas, es un recuerdo de su madre, pero también ha sido el transporte que le ha dado sustento.

Doña Emma no solo ha trabajado organizando bailes en mojoneras, también trabajaba en empaques en Nayarit y allá iba en su bicicleta, para llegar de nuevo al municipio a ofrecer los ostiones que traía desde ese estado.

Es la bicicleta que la ha acompañado en las jornadas que daba cuando decidió ser policía municipal, su trabajo era estar velando en la parte alta de la cárcel municipal.

Esa bicicleta que hoy parece vieja, es solo porque no ha completado para pintarla, indica, pero también ha sido el transporte para llevar a su hija de un lado a otro, después a los nietos.

Ha viajado en años pasados a Estados Unidos, a visitar a la familia, son las únicas veces que la ha dejado en casa, pero no con el egoísmo de que este guardada, pues también la ha prestado a vecinos y amigos.

“Una vez la dejé afuera, eran como las 3 de la mañana cuando me tocaron la puerta, era una muchacha que vive más al fondo, me dijo ‘Emma dejaste la bicicleta afuera, te la van a robar’, no me acorde de meterla ese día, pero sí saben que es mía”, relata entre risas.

Se la han querido comprar infinidad de ocasiones, la ultima vez fue hace 20 días, con 10 mil pesos en la mano un joven le pidió se la vendiera, se negó, su bicicleta es más que un objeto para ella, es su historia, es su vida, precisó.