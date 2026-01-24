$!Sorprende amanecer lluvioso a familias de Rosario

De acuerdo a Protección Civil en Sinaloa, se debe a los efectos del frente frío número 31 en interacción con la tercera tormenta invernal y un río atmosférico.

EL ROSARIO._ Al amanecer el cielo nublado y con lluvias intermitentes, sorprenden a familias del municipio.

Cabe destacar que esta es la segunda ocasión en que se presentan lluvias durante este inicio de año y temporada invernal.

Hasta el momento, las temperaturas oscilan entre los 18 a 21 grados centígrados.

Además de que las lluvias sean de 25 a 50 milímetros, lo que ha dejado hasta el momento calles con encharcamientos.