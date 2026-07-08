$!Sorprende lluvia a Escuinapa

ESCUINAPA._ Llegó la lluvia y con ello disminuyó el calor intenso que no daba tregua a los escuinapenses desde hace unos días.

La sensación térmica de más de 40 grados tuvo un descenso hasta los 34 grados, con la llegada de lluvia con actividad eléctrica, que ya ha provocado encharcamientos en diversas zonas de la ciudad.

“Podrían caer hasta 50 milímetros de agua acumulada durante la tarde noche de hoy, hoy se sienten las primeras lluvias, en la tarde noche se podría tener más lluvias”, dijo el coordinador operativo Erick Quintanilla Morales.