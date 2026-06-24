$!Sufren en la Colonia Pueblo Nuevo, de Escuinapa, de cortes a la luz

ESCUINAPA._ Desde hace años, sin lluvia, sin viento y sin una razón aparente, vecinos de un sector de la Colonia Pueblo Nuevo, en Escuinapa, pasan horas sin energía eléctrica. Para Jorge Antonio Lerma Guzmán, quien es comerciante de bolis de nuez, la afectación es doble, primero por la afectación en su descanso, pues llevan 14 horas sin luz, y además, el producto de su comercio no logró estar para llevarlo a entregar.





“Son 13 horas, se fue desde las 10 pasaditas, son varias casas las afectadas, se trozó un cable de ahí de abajo (de la colonia), siempre es la misma batalla, la semana pasada también se nos fue la luz, igual por 12 horas, era un problema menor según”, dijo. El problema que tienen, es que aunque estén llamando al 071 no hay respuestas, solo escuchan la grabación y eso impide que se registre la queja.

Hoy acudió a las oficinas de CFE para que pudieran hacerles caso, manifestó, así es como acudió personal de la paraestatal y habían iniciado las reparaciones después del mediodía de este miércoles. “Quise reportar y dure más de hora y media pero nunca contestaron, era la grabación de ‘espere en línea’, gracias a Dios ya andan arreglando, pero ya queremos que arreglen bien”, señaló. Se han hecho algunas reparaciones pero sigue fallando la energía en la zona, es un problema constante.



