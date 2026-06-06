Suma Escuinapa 14 días seguidos de detonaciones y balazos

CULIACÁN._ Desde el pasado sábado 23 de mayo, Escuinapa vive bajo detonaciones de explosivos y balazos, lo que ha provocado temor entre los habitantes.

Desde ese día no hay tregua para el sonido de balas o artefactos explosivos durante las noches, en hechos que ya se centran en la cabecera municipal, en presuntos enfrentamientos entre civiles.

Tan solo el pasado jueves 4 de junio y el viernes 5 se escucharon 15 detonaciones de explosivos, la mayoría en la zona de El Roblito y el Centro de Escuinapa.

Lo más intenso recientemente ocurrió la noche del pasado miércoles 27 de mayo y la madrugada del jueves 28, donde las explosiones afectaron la infraestructura del IMSS Bienestar y del Hospital General.

La alerta ciudadana contrastó con el reporte oficial de las corporaciones de seguridad pública, cuyos recorridos no arrojaron resultados positivos en los puntos denunciados.

Por otra parte, el viernes 5 de junio se registraron al menos 13 detonaciones de explosivos, la mayoría en la noche, causando el temor entre los habitantes, quienes desde temprano se resguardaron en sus casas y viven bajo el miedo.

“Se escuchan muy cerca, no estamos tranquilos, pensamos que nos puede tocar en cualquier momento”, dijo un vecino del Centro de Escuinapa.

Desde la noche del pasado jueves y madrugada del viernes, los estallidos y disparos han afectado la tranquilidad de los escuinapenses.

“Tuvimos un reporte de bomba en la noche (jueves) en Centro, pero se acudió a verificar y no había rastros de nada, no sé encontró nada, también de disparos se hizo reporte a C4 Mazatlán, pero no se encontró nada”, dijo el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García.

En las redes sociales, alrededor de las 22:00 horas del pasado jueves, el llamado entre los habitantes era a estar resguardados, pues detonaciones de aparatos explosivos se alertaban en calles de la colonia Centro, pero también de colonias populares.

Mientras tanto, en sectores como El Roblito o el área de Paredones, por el Hospital IMSS-Bienestar, se señalaba que había detonaciones de arma de fuego como ráfagas diversas.

“Hace como 40 minutos se escuchó bomba en la colonia Centro y ahorita se escucharon balazos y va el gobierno en sentido contrario por la calle Hidalgo”, señalaba un comentario en redes sociales.

El pasado miércoles 3 de junio fue atacado el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García, quien se desplazaba con otra patrulla y elementos de la Sedena, tras un aseguramiento de armamento en la colonia Emiliano Zapata.