ESCUINAPA._ Teacapán, Cristo Rey y Palmillas son las comunidades que mantienen el mayor número de casos de dengue pero se están realizando acciones con lo que buscar contener como ya se ha hecho en otras partes del municipio, informó Ángel Espinoza Gallardo, jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria.

“Las acciones se están realizando, hay semanas de control y semanas con repuntes...son tres localidades Teacapán, Cristo Rey y Palmillas la que mantienen casos”, dijo.

Son 139 casos los que se tienen confirmados en la Jurisdicción, de estos 115 casos confirmados son de Escuinapa, el resto corresponde a Rosario, informó.

Indicó que si se tienen 431 casos sospechosos es porque también las unidades de salud están reportando todos los casos que parecieran ser, pero puede tratarse de otras enfermedades con sintomatología similar.

“Sí se ha superado el numero de casos en relación al año pasado, pero a nivel nacional el dengue esta en contención en el estado, desde hace seis meses”, dijo.

En el caso del municipio en el mes de abril tenían problemas fuertes en colonias de la cabecera municipal y en comunidades como Isla del Bosque, lo cual finalmente fue contenido, se logró contener el problema en estos lugares y no cuentan con casos, lo cual consideran es importante.

“Un cero de casos significa muchos, tenemos problemas como en Teacapán que hubo que trabajar con la gente porque igual que en Isla del Bosque tiraban el abate, tuvimos que entrar con platicas de promoción, con concientización y vamos ya a la baja”, expresó.

El funcionario explicó que el personal de vectores y zoonosis ha estado trabajando de manera intensa en acciones preventivas, buscando que, al llegar las lluvias, que es cuando repuntan los casos de dengue, estos puedan ser controlados.

“De abril a la fecha, no se ha tenido repunte en casos de esta enfermedad, el comportamiento semanal buscamos no haya sobre ocupación hospitalaria no haya muertos no haya afectación en personas vulnerables”, dijo.

Hasta el momento son casos de dengue no graves y afortunadamente los trabajos que se hacen dan resultados, pues, aunque a inicios de año la colonia centro se tenía en alerta por casos, desde hace dos semanas no se presentan casos confirmados.