$!Suman 18 horas sin energía eléctrica en colonia de Escuinapa

ESCUINAPA._ Suman 18 horas sin energía en un sector de la colonia 13 de septiembre, aunque un camión de CFE acudió a la zona, les señalaron presuntamente que no podían reparar porque no había reporte.
El problema se reportó en las calles Juan Rendón y Andrés González, en donde se presume tuvo problemas el transformador alrededor de las 21:30 horas del domingo y a las 15:30 horas de este lunes el servicio no ha sido restablecido, indicó una representante de los vecinos.
“A las 9:30 de ayer (domingo) se hizo el reporte al 071 y dijeron que de 1 a 5 horas acudirían, no sé acudió durante toda la noche, se volvió a marcar de mi parte, aparte otros vecinos de igual forma y ahorita acudió una camioneta de la comisión pero dice que no trae reporte, solo trae reporte de revisión de un medidor”, dijo Yadira Castro.
Le informaron que deben esperar y que el reporte entre a sistema, mientras las horas sin energía se van acumulando; es una zona donde hay muchos adultos mayores, personas con condiciones especiales que están padeciendo ante el calor, señaló.
“Los refrigeradores ya están descongelando y la comida se echará a perder a las distintas familias, son como 20 o 25 familias”, dijo.
La representante indicó que el calor es intenso, el problema es que en estos tiempos el tener prendidos aires acondicionados es una necesidad, no un lujo, que se requiere por salud y ese sector la está pasando mal.