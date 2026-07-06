$!Suman 18 horas sin energía eléctrica en colonia de Escuinapa

ESCUINAPA._ Suman 18 horas sin energía en un sector de la colonia 13 de septiembre, aunque un camión de CFE acudió a la zona, les señalaron presuntamente que no podían reparar porque no había reporte.

El problema se reportó en las calles Juan Rendón y Andrés González, en donde se presume tuvo problemas el transformador alrededor de las 21:30 horas del domingo y a las 15:30 horas de este lunes el servicio no ha sido restablecido, indicó una representante de los vecinos.

“A las 9:30 de ayer (domingo) se hizo el reporte al 071 y dijeron que de 1 a 5 horas acudirían, no sé acudió durante toda la noche, se volvió a marcar de mi parte, aparte otros vecinos de igual forma y ahorita acudió una camioneta de la comisión pero dice que no trae reporte, solo trae reporte de revisión de un medidor”, dijo Yadira Castro.