$!Suman 28 días en los que Isidro permanece atrapado en mina de Rosario

ROSARIO._ Durante el día 28 de las labores para rescatar al minero Isidro Beltrán, el Puesto de Comando en la mina Santa Fe, indicó que se mantienen en la limpieza para llegar al tope de la galería. Esa zona considera como galería positiva por las instancias que mantienen las acciones en la mina que explota la empresa Industrial Minería Sinaloa, con base a los registros e imágenes que se cuentan del día del accidente.

La información fue dada a conocer en el informe diario que emite la Coordinación Nacional de Protección Civil, derivados de la reunión del puesto de Comando tras cada incursión. “Durante la noche-madrugada, personal del Batallón de Atención de Emergencias realizó una inspección en la zona de trabajo. Se continúa con la limpieza para llegar al tope de la galería”, detalla el reporte.