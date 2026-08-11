Suman 30 los animales infectados por el gusano barrenador en Escuinapa

ESCUINAPA. De un mes a la fecha se han registrado alrededor de 30 animales infectados por el gusano barrenador, en su mayoría es ganado, pero también se registró un cerdo infectado y un becerro muerto, informó el presidente de la Asociación Ganadera Local.

Antonio Herrera Avena indicó que los casos han ido incrementado en diversas localidades del municipio.

“Como ya esperábamos tarde que temprano iba a llegar (gusano barrenador) por el avance natural que tiene del sur al norte... Fuimos de los primeros como en Rosario, la verdad es que ha ido aumentando muy rápido, aquí en Escuinapa, mínimo, mínimo tenemos 30 casos, que los hemos estado reportando”, dijo.

Como ganaderos, tienen años de conocerlo, explicó, que saben qué tienen que atender, aunque no tiene el contagio grave como tuberculoso o brucelosis, pero si tienen que tener cuidado con ello porque ocasiona la muerte de los animales.

“Desafortunadamente aquí con nosotros hace más de un mes, ya se presentó la primera muerte por gusano barrenador en un animalito de por el Rancho Los Ángeles, por el lado del Palmito (del Verde, valle del municipio), quizá por el desconocimiento, que no creen que ya está”, dijo.

Las dependencias de los tres niveles de Gobierno si han estado pendiente de apoyarlos, de informarles, por lo que ante el reporte que hacen, de inmediato se realiza el protocolo para que se atienda, se sacan muestras y se inicia a tratar el animal.

Los más afectados son animales recién nacidos, informó, la mosca se va al ombligo, al cordón umbilical y ahí deposita la larva, por eso el llamado es que estén pendientes de revisar al animal, pues pueden salvarse.

O incluso del nacimiento hay productos que como ganaderos tienen que tener, para el momento de que nazcan crías, se les coloqué en la zona del ombligo y actúa como repelente para las moscas.

Los casos se han presentado en todas las localidades, precisó, como La Campana, Palmillas, Palmito del Verde, La Concha, Las Pilas.