Suman 558 horas ininterrumpidas de trabajo en mina de Rosario: Laura Velázquez

ROSARIO._ Hasta el momento son 558 horas que se trabajan ininterrumpidamente en la búsqueda del cuarto minero Isidro Beltrán, en mina Santa Fe, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, por medio de un video en el que ofreció un informe detallado las acciones realizadas.

“Con la idea de darles a ustedes un resumen de lo que ha sucedido durante estos 23 días que nos encontramos en el rescate de los mineros de la mina de Santa Fe”, expone.

El video se realizó en la mina operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V.

“El trabajo se ha mantenido y se seguirá manteniendo hasta no llegar con Leandro Isidro las 24 horas del día, sumando hasta el momento son 558 horas que se trabajan ininterrumpidamente aquí vamos a seguir trabajando e informando a ustedes de todas nuestras labores”, precisó.

Al ofrecer una cronología de los hechos, precisó que el evento ocurrió el 25 de marzo con el colapso de la presa de jales, alrededor de las 15:00 horas, mientras al interior se encontraban 25 trabajadores, logrando salir 21, quedando atrapados cuatro mineros.

Entre otros detalles, refirió que la empresa inició las acciones de rescate pero después de 24 horas y ante las dificultades para lograr la recuperación de los mineros se dio aviso a Protección Civil del Estado de Sinaloa.

La funcionaria federal indicó que el jueves 26 de marzo se incorporó la Defensa y Marina, evidentemente Protección Civil de Sinaloa quienes iniciaron inmediatamente las actividades conjuntas para hacer la búsqueda y el rescate.

El 27 de marzo, señaló, arribó al sitio el Batallón de Atención Emergencias de la Defensa y una misión de enlace y coordinación por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“El mismo 27 de marzo que nos incorporamos aquí a la mina Santa Fe, nos incorporamos a las actividades de búsqueda y rescate, se activó el Puesto de Comando, es un puesto de mando unificado”.

Precisó que el Puesto de Comando se integró por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el General Héctor Ávila, Comandante de la Tercera Región; el Capitán Gustavo Castillo, representante de la Secretaría de Marina; José Isabel Ibarra Quintero quién es el responsable técnico y guía en esta búsqueda y rescate por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el representante legal de IMSA Álvaro Enrique Vargas.

“Es muy importante reconocer y no olvidar que el trabajo permanente entre todas las fuerzas de tarea se llevaron a cabo en los siguientes rescates de los mineros y la recuperación de un cuerpo”, enfatizó.

Sobre los resultados hasta el momento, destacó que el 29 de marzo a las 23:00 horas se rescata con vida al minero José Alejandro Castulo Colín; el 7 de abril a las 13:50 horas se rescató con vida al minero Francisco Zapata Nájera; el 8 de abril se recuperó el cuerpo sin vida del minero Abraham Aguilera Aguilera.

“Estamos trabajando día y noche sin descanso para rescatar al cuarto minero Leando Isidro Beltrán Reséndiz”.

Como un objetivo relevante, manifestó que es el estar con los familiares de manera permanente por lo que se han llevado a cabo 38 reuniones informativas donde se les comunica el estado que guarda el proceso de la búsqueda y rescate, así como todas las estrategias que se han implementado para lograr el rescate lo más pronto posible.

Velázquez Alzúa indicó que para la atención de esta emergencia se ha contado hasta el momento con una fuerza de tarea de 389 elementos el cual está integrado por el Gobierno de México a través de la Defensa, Marina, Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Comisión Federal de Electricidad, Gobierno del Estado de Sinaloa, grupos voluntarios que por algún momento han pasado por aquí en el rescate minero y por supuesto por todos los mineros de la mina Santa Fe.