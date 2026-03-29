$!Suman cuatro días de la desaparición de cuatro mineros en Rosario; se intensifican las acciones de rescate

EL ROSARIO._ Se cumplen cuatro días, más de 96 horas de la desaparición de cuatro trabajadores en mina del municipio, y con el paso del tiempo se intensifican las acciones de la empresa y autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Trascendió que hasta las 13:00 horas no se establecido contacto con los mineros perdidos en la mina identificada como Santa Fe, de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. Las labores se mantienen en turnos de cuatro horas continuas en grupos de trabajo de 50 personas entre trabajadores, expertos de Gobierno Federal y el sector minero. Por su parte La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el puesto de mando unificado implementa un plan de reforzamiento estructural orientado a garantizar la seguridad de los rescatistas y avanzar de manera controlada hacia la zona donde se estima se encuentra su ubicación.

Se destacó, además, que desde el puesto de mando se coordina el esfuerzo de más de 300 elementos y 42 unidades que trabajan las 24 horas del día, a estas labores ininterrumpidas se sumaron esta mañana especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes apoyarán en la definición de estrategias técnicas, así como el escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco proveniente de Chihuahua. Así también, se informó que las maniobras se desarrollan a 300 metros de profundidad, entre material lodoso que dificulta el avance, aunque las brigadas operan bajo condiciones de ventilación óptima y una temperatura aproximada de 25 grados Celsius. El objetivo central de estas jornadas es avanzar 1.5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros. Para garantizar la seguridad de los rescatistas en este trayecto, se implementa un proyecto de estabilización de posibles caídos estructurales mediante una mezcla térmica con cemento, acción que se reforzará con el uso de resina expansiva programada para arribar el día lunes al estado. El periodo operacional de las células de rescate se ha optimizado para extenderse y permitir un trabajo profundo al interior de las instalaciones, mientras el departamento de Geología de la empresa Industrial Minera Sinaloa, supervisa rigurosamente cada fase de excavación.