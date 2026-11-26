ESCUINAPA._ Se tienen 14 casos de influenza confirmados en el año, ninguno ha presentado síntomas graves hasta el momento, informó el Jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria, José Francisco Guerrero Galindo.

Indicó que las infecciones respiratorias tienen un incremento siempre al darse un cambio de estación pero sin que esto signifique un signo de alarma.

“Hablemos de influenza, hasta ahorita nosotros tenemos el reporte de 14 casos, 14 en lo que va del año de influenza ¿Que tipo de influenza? Es el tipo B... En estas fechas es normal que empiece a haber un repunte de infecciones respiratorias agudas”, dijo.

Son infecciones que pueden tener sintomatología de mocos, dolor de cabeza, dolores musculares, explicó, que pueden ser causadas por virus o bacterias, entre estas las más importantes son influenza y Covid, que son las que pueden generar complicaciones de salud.

La complicación más frecuente es neumonía, hasta el momento los casos confirmados no han derivado en neumonía, probablemente los que se han informado por parte del Hospital IMSS Bienestar han sido casos que han requerido hospitalización por fiebre de difícil control, deshidratación o alguna sintomatología fuerte pero no como neumonía, señaló.

Indicó que lo más importante es la vacuna, la campaña inició hace más de un mes, orientada principalmente a grupos vulnerables, menores de 5 años, personas mayores de 60 años, embarazadas y quienes tengan alguna enfermedad como diabetes, lupus, obesidad mórbida, personas con VIH, las que tengan un compromiso inmunológico.

El personal de salud está pasando casa a casa pero también las instituciones de salud cuentan con vacunas, por lo que las personas que se consideran vulnerables acudan a vacunarse.