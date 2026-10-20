$!Suman en Rosario tres registros de aspirantes a la coordinación de Morena

ROSARIO._ La Diputada local Rosario Sarabia, la ahora ex Secretaria del Ayuntamiento Ignacia Mailen Delgado Rendón, y Jorge Mayorquín, revelaron su registro y aspiraciones para coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Rosario. Con ese registro buscan encabezar la fórmula a la Alcaldía por Morena en los próximos procesos electorales del año 2027. La primera en darlo a conocer en su cuenta oficial fue la Diputada local por los municipios de Concordia, Rosario y Escuinapa, Rosario Sarabia, por medio de un video.

“Estamos aquí reunidos para hacer formal y oficialmente nuestro registro para coordinar la defensa de la soberanía nacional en el municipio de El Rosario”, expuso en la grabación. Así mismo aseguró estar muy emocionada de hacer trabajo en territorio y durante las asambleas se ha encontrado con el respaldo de la ciudadanía. Jorge Mayorquín, quien años atrás había contendido por el PRD, hizo lo propio en un vídeo exponiendo su hoja de registro.

“Lo hago aprovechando esta gran oportunidad que nos da nuestro partido Morena, a mujeres y hombres que deseamos transitar por este camino”, afirma. Manifestó que da este paso de la mano de familia, amigos, simpatizantes y militantes de Morena fue que decidió dar este paso convencido de que participará con transparencia, honestidad y respeto. La recién separada del cargo, Mailen Delgado Rendón, realizó un evento público en conocido salón de eventos el lunes 19 de octubre para dar a conocer su registro. “No soy nueva en la política, tengo más de 30 años en esta actividad, dándolo todo lo mejor de mí, dándolo todo por los ciudadanos y mi familia; siempre rigiéndome por los valores que me enseñaron en mi casa porque siempre fue comernos a gusto un plato de frijoles que un kilo de carne mal habido”, señaló.