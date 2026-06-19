Suman tres los cuerpos encontrados en dos fosas localizadas en Matadero, Rosario

ROSARIO._ En el hallazgo de los restos de tres hombres resultó la localización de dos fosas clandestinas en la zona pesquera de la comunidad de Matadero, en Rosario, por parte del colectivo de búsqueda Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos.

Se informó que fue alrededor de las 12:30 horas de este viernes cuando se hallaron las fosas clandestinas, tras la incursión del colectivo en una zona por la carretera estatal Potrerillos-Matadero, entre una zona pesquera y un empaque.

Tras el reporte, al lugar arribaron corporaciones de los tres niveles de Gobierno, entre Policía de Investigación, Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía.

Tras poco más de cinco horas de labores se determinó que en ambas fosas se encontraron restos correspondientes a tres personas.

Trascendió que, como señas particulares, uno de los cuerpos portaba brackets, y tatuajes, uno de ellos de colores.

Se indicó ademas que entre una fosa y otra había una distancia de 20 metros, y en una se ellas superficialmenre había un cuerpo y al excavar más se encontró otro.

Luego de darle el debido trámite a los cuerpos, la funeraria de guardia removió los restos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Mazatlán para su identificación.