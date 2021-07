$!Supervisan la construcción de casas en el nuevo Santa María

Esto, después de que el secretario de la mesa comunal, José Juan Rendón Gómez, declaró para Noroeste que no se les ha tomado en cuenta y que no se aceptarán las viviendas, si no se cumple con los requerimientos establecidos.

“Hemos estado hablando con ellos (comuneros) de manera constante. De hecho el presidente del Comisariado hizo el comentario que la vivienda está aceptada”, dijo.